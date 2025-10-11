FALUCHO GAUNA BRILLÓ EN LA SÚPER POLE EN TERMAS DE RÍO HONDO PRIMER PUESTO

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero – Bajo condiciones extremas con una sensación térmica que alcanzó los 51 grados en pista y con el temido viento Zonda soplando fuerte, el piloto chaqueño Falucho Gauna, oriundo de Juan José Castelli, logró una verdadera hazaña este viernes durante la exigente Súper Pole en el circuito internacional de Termas de Río Hondo.

El evento forma parte del GP3 de Chile y del Superbike Argentino, donde compiten diversas categorías del motociclismo de velocidad. Gauna participa en la categoría Amateurs, y este viernes tuvo su primera gran prueba: la Súper Pole, una competencia especial que representa el 50% de la carrera real y define las posiciones de largada para las dos fechas principales del fin de semana.

Compitiendo en una grilla general con 21 motos de tres categorías distintas, Falucho largó en la novena posición general y primero dentro de su categoría. A pesar de una largada complicada, finalizó 9° en la general y se coronó 1° en Amateurs, logrando así el podio absoluto en su categoría, ya que en la Súper Pole solo el primer lugar es premiado.

Este resultado no solo le garantiza una posición privilegiada para las carreras del sábado y domingo, sino que también lo afianza como uno de los favoritos en la lucha por el Campeonato Argentino de Velocidad.

Con presencia de competidores tanto argentinos como chilenos, este certamen continúa este fin de semana y puede seguirse en vivo a través de la página oficial de Termas de Río Hondo y el GP3 de Chile.

Desde Juan José Castelli, su ciudad natal, el reconocimiento y orgullo es total: ¡Felicitaciones Falucho Gauna por este logro histórico!

