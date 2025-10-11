10 de octubre – Un lamentable hecho conmocionó a la comunidad de El Corredero en la jornada del viernes, cuando un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo la vivienda de la familia Silvero.

El siniestro, que habría sido provocado por un cortocircuito, consumió la totalidad de la casa ubicada a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 95. En el domicilio residían don Rito Silvero y su hija, quienes afortunadamente resultaron ilesos, pero perdieron absolutamente todas sus pertenencias, incluidos muebles, ropa, documentación y hasta los alimentos que tenían.

El fuego GRAVE INCENDIO EN EL CORREDERO: UNA FAMILIA PERDIÓ TODO Y PIDE AYUDA URGENTE

10 de octubre – Un lamentable hecho conmocionó a la comunidad de El Corredero en la jornada del viernes, cuando un incendio de importantes dimensiones destruyó por completo la vivienda de la familia Silvero.

El siniestro, que habría sido provocado por un cortocircuito, consumió la totalidad de la casa ubicada a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 95. En el domicilio residían don Rito Silvero y su hija, quienes afortunadamente resultaron ilesos, pero perdieron absolutamente todas sus pertenencias, incluidos muebles, ropa, documentación y hasta los alimentos que tenían.

El fuego se propagó con rapidez, y pese a los esfuerzos, nada pudo salvarse. La vivienda quedó reducida a cenizas, dejando a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Desde la comunidad se está organizando una campaña solidaria para asistir a los damnificados. Se solicita con urgencia la colaboración de toda persona que pueda aportar alimentos no perecederos, ropa, colchones, frazadas y materiales de construcción.

La familia Silvero necesita ayuda inmediata para poder afrontar esta difícil situación. Cualquier tipo de colaboración será bienvenida.

Para quienes deseen acercar su ayuda, pueden comunicarse con referentes comunitarios de la zona o dirigirse directamente al paraje El Corredero, ubicado en las cercanías de la Ruta Nacional 95.

se propagó con rapidez, y pese a los esfuerzos, nada pudo salvarse. La vivienda quedó reducida a cenizas, dejando a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Desde la comunidad se está organizando una campaña solidaria para asistir a los damnificados. Se solicita con urgencia la colaboración de toda persona que pueda aportar alimentos no perecederos, ropa, colchones, frazadas y materiales de construcción.

La familia Silvero necesita ayuda inmediata para poder afrontar esta difícil situación. Cualquier tipo de colaboración será bienvenida.

Para quienes deseen acercar su ayuda, pueden comunicarse con referentes comunitarios de la zona o dirigirse directamente al paraje El Corredero, ubicado en las cercanías de la Ruta Nacional 95.

Relacionado