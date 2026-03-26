EXORCISTAS DENUNCIAN AUMENTO DE PRACTICAS SATANICAS

El Papa León XIV se reunió con el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), Mons. Karel Orlita, y con el vicepresidente P. Francesco Bamonte, «para analizar la situación actual de una labor que se enfrenta a desafíos sin precedentes», según señaló ACI Prensa .

«Los representantes de la A.I.E. entregaron al Santo Padre un informe detallado que pone el foco en una realidad preocupante», indicó el sitio.

En el documento, detectaron la «dolorosa y cada vez más extendida situación de personas gravemente afectadas por la acción extraordinaria del demonio como consecuencia de su pertenencia a sectas ocultistas», según sostuvieron en un comunicado posterior al encuentro.

En ese sentido, el principal pedido que los exorcistas le hicieron al Pontífice «fue de carácter estructural y formativo», precisó ACI Prensa. Por el «gran sufrimiento que conlleva la acción extraordinaria del demonio para quienes la padecen», la AIE expresó la «necesidad de que en cada diócesis del mundo haya uno o más sacerdotes exorcistas» bien preparados.

Para eso, la AIE busca que en los seminarios se brinde formación sobre la «existencia real y la naturaleza del mundo demoníaco» a la luz del Evangelio; que los nuevos obispos reciban un «breve curso de pastoral exorcística» en su formación inicial, para que sepan cómo gestionar este ministerio en sus diócesis; y la obligatoriedad de que los nuevos exorcistas tengan formación previa adecuada, como recomienda el ritual oficial.

En diálogo con ACI Prensa, el P. Bamonte afirmó que si no se presta atención a la acción extraordinaria del demonio, se «deja a los fieles sin defensa frente a ataques espirituales graves, provocando sufrimientos prolongados o llevándolos a recurrir a soluciones inapropiadas».

«La difusión del ocultismo, en sus diversas formas, y del satanismo, abre, por desgracia, puertas y ventanas a la acción extraordinaria del diablo en el mundo actual. Esto puede causar graves sufrimientos en quienes recurren imprudentemente a estas prácticas, a través de posibles casos de posesión, vejación, obsesión o infestación diabólica», aseguró.

En esa línea, dijo que es «razonable» pensar que hubo un aumento de los casos relacionados con prácticas ocultistas. «El aumento de prácticas esotéricas y mágicas en las últimas décadas han favorecido una mayor presencia de este tipo de problemáticas en la sociedad», manifestó.

El Papa León XIV con el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), Mons. Karel Orlita y al vicepresidente del organismo, P. Francesco Bamonte. Foto: AIE.

Según la AIE, «esto estaría relacionado con el alejamiento de muchas personas de Dios, el aumento del pecado y la expansión del esoterismo y el ocultismo».

Por eso, el P. Bamonte expresó que la presencia de sacerdotes que recibieron una licencia específica para realizar exorcismos permite que la Iglesia «cuente con exorcistas que, obedeciendo el mandato de Jesús de expulsar a los demonios, continúan su obra de misericordia y ayudan a liberar a quienes sufren por la acción extraordinaria del maligno».

«La Iglesia, como familia de Dios, tiene la tarea de cuidar de sus miembros en todas sus necesidades, incluso en las más extremas a nivel espiritual; el sacerdote exorcista es un pastor que ofrece esta ayuda», postuló.