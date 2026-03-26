PÍO SANDER Y EL MODELO DE GESTIÓN QUE GANA CONSENSO EN EL NORTE.

En un escenario político atravesado por la incertidumbre económica y el desgaste de la dirigencia tradicional, la figura de Pío Sander emerge como una excepción en el norte chaqueño: es hoy el intendente con mayor imagen positiva en la región.



Lejos de construcciones discursivas vacías, su gestión parece sostenerse en tres pilares concretos que conectan directamente con las necesidades de la gente: una fuerte presencia de acción social, la contención al productor y la capacitación de los jóvenes.

La acción social, en este contexto, no se limita a la asistencia, sino que se transforma en una herramienta de cercanía. En tiempos donde el Estado muchas veces aparece ausente, la presencia territorial y la respuesta inmediata marcan la diferencia en la percepción ciudadana.

Por otro lado, el acompañamiento al productor —clave en una zona donde la economía regional es motor de desarrollo— muestra una lectura acertada de la realidad local. Sostener al pequeño y mediano productor no solo implica respaldo económico, sino también garantizar estabilidad y proyección a largo plazo.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de su política es la mirada puesta en los jóvenes. La capacitación no solo abre puertas laborales, sino que también construye futuro. En un país donde la falta de oportunidades empuja a muchos a emigrar o caer en la desmotivación, invertir en formación es, sin dudas, una decisión estratégica.

La combinación de estos factores explica, en gran medida, su alta imagen positiva. No se trata solo de gestión, sino de una forma de hacer política que prioriza lo humano, lo cercano y lo concreto.

En definitiva, el caso de Pío Sander invita a reflexionar: en medio de la crisis de representación que atraviesa la política argentina, los liderazgos que logran legitimidad son aquellos que vuelven a lo esencial—escuchar, estar y resolver.

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