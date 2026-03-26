NUEVO BANCO DEL CHACO LANZA UN PRÉSTAMO A CORTO PLAZO Y LIBRE DESTINO

La nueva línea tiene acreditación inmediata en NBCH24 y permite acceder a financiamiento a corto plazo y con libre destino.

Nuevo Banco del Chaco habilitó una nueva línea de préstamo anticipo en 3 cuotas, disponible a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, tanto en la app como en la web.

Esta línea de préstamos está pensada para acompañar a los clientes en momentos en los cuales pueden surgir gastos inesperados. Por eso, el préstamo anticipo en 3 cuotas ofrece una solución ágil, simple y segura. Con acreditación inmediata y libre destino, permite cubrir necesidades cotidianas o concretar proyectos personales de manera fácil y sin complicaciones.

La línea brinda financiamiento a corto plazo, con devolución en hasta 3 meses y tasa fija, lo que permite una mayor previsibilidad en la planificación financiera personal.

El préstamo anticipo en 3 cuotas está dirigido a clientes que acreditan haberes en NBCH y se puede solicitar de manera online en NBCH24 Online Banking. Esta línea se destaca por la posibilidad de poder utilizar el dinero para cualquier destino: desde afrontar gastos del hogar, realizar una mudanza, hacer mantenimiento del vehículo o resolver imprevistos familiares.

La solicitud se realiza en NBCH24 Online Banking, en el menú Préstamos donde se puede simular el crédito para conocer el monto disponible.

Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de estar cerca de sus clientes, ofreciendo soluciones financieras simples, accesibles y pensadas para acompañar cada etapa del año y acompañar las necesidades de sus clientes.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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