«ESTOY BUSCANDO LABURO»: UN LEGISLADOR PORTEÑO SORPRENDIÓ EN SUS REDES SOCIALES ANTES DE DEJAR SU BANCA
Yamil Santoro, referente de Republicanos Unidos, anunció en X y LinkedIn que su mandato finaliza el 10 de diciembre y que ya se encuentra en búsqueda laboral
El dirigente, que forma parte de Republicanos Unidos —el espacio fundado por Ricardo López Murphy—, completará en diciembre su período legislativo iniciado en 2021. Durante su paso por la Legislatura, impulsó proyectos vinculados a la modernización del Estado, la transparencia institucional y la reducción del gasto político. En su publicación, sin embargo, eligió un tono más personal y reflexivo.