«ESTOY BUSCANDO LABURO»: UN LEGISLADOR PORTEÑO SORPRENDIÓ EN SUS REDES SOCIALES ANTES DE DEJAR SU BANCA

El legislador porteño Yamil Santoro sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje poco habitual para un dirigente político en funciones. A semanas de terminar su mandato en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el referente liberal comunicó abiertamente que está buscando empleo y pidió ayuda a su red de contactos para encontrar nuevos proyectos.

“Amigos, como puse en Linkedin, estoy buscando laburo! Este 10 de diciembre termina mi mandato como diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron años intensos, apasionantes, llenos de desafíos y aprendizajes. Tuve la suerte de trabajar con gente increíble, de la que aprendí muchísimo”, escribió Santoro en su cuenta de X (ex Twitter), donde el mensaje rápidamente se viralizó.

El dirigente, que forma parte de Republicanos Unidos —el espacio fundado por Ricardo López Murphy—, completará en diciembre su período legislativo iniciado en 2021. Durante su paso por la Legislatura, impulsó proyectos vinculados a la modernización del Estado, la transparencia institucional y la reducción del gasto político. En su publicación, sin embargo, eligió un tono más personal y reflexivo.

“Obviamente, voy a extrañar esta etapa. Pero también me entusiasma lo que viene: más tiempo y energía para asumir nuevos desafíos profesionales”, agregó, dejando entrever que planea mantenerse activo en el ámbito público o privado.

En otro tramo del mensaje, el legislador especificó su perfil profesional: “Soy abogado, con formación en gestión empresaria, comunicación y asuntos públicos”, detalló. Además, destacó que no sólo él busca nuevos rumbos, sino también el grupo de trabajo que lo acompañó en la Legislatura.