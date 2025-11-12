La Provincia de Buenos Aires le reclama a Diego Santilli fondos para obras abandonadas por el Gobierno

Existen al menos dos proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno bonaerense que impactan directamente en la actividad económica de la Provincia y que, tras ser abandonados por el gobierno de Javier Milei, la administración de Kicillof viene manifestando su intención de asumir.

El primero corresponde a la finalización de la Autopista Presidente Perón, mientras que el segundo refiere a la jurisdicción de las aguas del Río de La Plata, necesaria para concretar el dragado del Canal Magdalena, una licitación iniciada en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y que quedó paralizada tras la asunción de Milei.

Fortalecimiento financiero

Carlos Bianco, por su parte, sostuvo este lunes que la provincia de Buenos Aires “necesita del endeudamiento” solicitado ante la Legislatura “para reforzar sus arcas y poder destinar una parte a los municipios”.

En tanto, el titular de ARBA, Cristian Girard, remarcó que la nueva Ley Impositiva “acompaña a quienes producen y trabajan, alivia la carga sobre los patrimonios medios y reafirma que paguen más quienes más tienen, para que todos podamos vivir mejor”.

Bianco señaló: “La situación económica y financiera que estamos padeciendo como consecuencia del conjunto de las políticas del Gobierno nacional, de los recortes de casi 13 billones de pesos que se le realizaron a la Provincia, la caída de la recaudación por la crisis económica y la menor coparticipación nos están afectando muchísimo. Es una coyuntura distinta a la de otros años”.

Ajuste a las provincias

Si bien entre los gobernadores hay disposición para analizar con el Gobierno una agenda de reformas que tiene que pasar por el Congreso nacional, a la luz de los recortes que sufrieron en dos años los estados subnacionales, la discusión con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, no parece que vaya a ser sencilla.

Si se toman los datos de los fondos que el Gobierno envía a las provincias de manera discrecional, entre enero y octubre pasado, el resultado muestra una caída del 70% respecto de 2023. Tan solo en el primer año, en 2024, la motosierra del presidente Javier Milei hizo una poda del 77%.

Entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional comenzó a realizar algunas ajustes a los envíos, que crecieron de un año para el otro el 43%, siempre dentro de los primeros 10 meses.

En lo que va de 2025, la cantidad de fondos enviados ascendió a 2,24 billones de pesos. El año pasado fueron 1,51 billones de pesos a moneda constante. Pero en 2023 habían sido el equivalente a 6,56 billones de pesos.

De acuerdo con datos de la consultora Politikon Chaco, la cantidad de dinero que el Gobierno nacional está mandando a los gobernadores por fuera de los “envíos automáticos” es la segunda más baja desde 2005.