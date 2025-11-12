Jue. Nov 13th, 2025

SALUD INVITA A LA “EXPO RESIDENCIAS” EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNNE

By Redaccion 5 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud del Chaco invita a participar de la “Expo Residencias”, una jornada informativa destinada a estudiantes avanzados, profesionales y público en general interesados en conocer las distintas ofertas de residencias médicas y sanitarias disponibles en la región.

El encuentro se realizará el próximo martes 25 de noviembre, de 9 a 12 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en Mariano Moreno 1240, Corrientes.
Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a información detallada sobre especialidades, requisitos de ingreso, modalidades de formación y experiencias de residentes, además de participar en charlas informativas y espacios de intercambio con referentes de distintos hospitales y centros de salud.
La actividad es abierta y gratuita, y tiene como objetivo promover la formación de nuevos profesionales en el sistema de salud, fortaleciendo así la atención en toda la región del Nordeste.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com