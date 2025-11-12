SALUD INVITA A LA “EXPO RESIDENCIAS” EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNNE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud del Chaco invita a participar de la “Expo Residencias”, una jornada informativa destinada a estudiantes avanzados, profesionales y público en general interesados en conocer las distintas ofertas de residencias médicas y sanitarias disponibles en la región.

El encuentro se realizará el próximo martes 25 de noviembre, de 9 a 12 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicada en Mariano Moreno 1240, Corrientes.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a información detallada sobre especialidades, requisitos de ingreso, modalidades de formación y experiencias de residentes, además de participar en charlas informativas y espacios de intercambio con referentes de distintos hospitales y centros de salud.

La actividad es abierta y gratuita, y tiene como objetivo promover la formación de nuevos profesionales en el sistema de salud, fortaleciendo así la atención en toda la región del Nordeste.

Relacionado