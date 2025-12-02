ESTE MIÉRCOLES: SAMEEP Y SECHEEP REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las empresas Sameep y Secheep informan que, debido a tareas de mantenimiento preventivo y correctivo programadas de manera conjunta, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 7 horas, podría verse afectado el normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y las líneas del Primer y Segundo Acueducto del Interior, por un lapso estimado de 4 a 5 horas.

Los trabajos alcanzarán a los distribuidores D1 y D2 de 33 kV, que abastecen al C12 y al Dique Regulador de la Administración Provincial del Agua (APA) en el río Negro. Una vez finalizada la intervención, se normalizará la producción para el AMGR y la impulsión hacia ambos acueductos del interior.

El gerente general de Sameep, Ing. Edgardo Altamirano, destacó la importancia de estos trabajos: “Estas intervenciones son claves para fortalecer la infraestructura del sistema, ya que contribuyen a incrementar y mejorar la producción de agua potable para llegar a toda la comunidad, atendiendo con hechos concretos las demandas de los chaqueños”.

Por su parte, el gerente de Electromecánica, Ing. Mario Moreira, valoró el compromiso de los equipos técnicos involucrados: “El trabajo del personal es fundamental para garantizar que cada hogar chaqueño cuente con agua potable. Desde Sameep reafirmamos nuestra misión de ofrecer un servicio esencial, continuo, eficiente y sostenible”.

Asimismo, Moreira subrayó que esta intervención planificada permitirá mejorar el abastecimiento eléctrico y asegurar la confiabilidad del sistema de cara a la temporada de verano, cuando la demanda aumenta.

