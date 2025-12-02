EN CASTELLI: TRABAJO ARTICULADO DE ÑACHEC CON PERSONAS NO VIDENTES PARA IMPULSAR PROYECTOS INCLUSIVOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En la ciudad de Juan J. Castelli, el coordinador zonal de Ñachec, Fernando Vogel, mantuvo un encuentro de trabajo con un grupo de personas no videntes, acompañado por el equipo técnico del programa. La reunión permitió escuchar de manera directa sus ideas, proyectos y necesidades, fortaleciendo el diálogo y la participación comunitaria.

Durante la jornada, los asistentes, que cuentan con el acompañamiento permanente de una docente, compartieron iniciativas vinculadas a emprendimientos productivos y expresaron su interés en desarrollar también un proyecto deportivo para la zona de El Impenetrable.

Fernando Vogel destacó la importancia de estos espacios de intercambio:

“Agradecemos la confianza y la oportunidad de construir juntos una comunidad más accesible y justa. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para impulsar iniciativas que promuevan la inclusión y generen mejores oportunidades para todos”.

Desde el Programa Social y Articulado Ñachec subrayaron que estos encuentros forman parte de una agenda territorial orientada a promover la participación activa y a fortalecer políticas públicas que acompañen a cada sector de la comunidad.

