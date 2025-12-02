DETUVIERON A DOS HERMANOS QUE ESTABAN ARMADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Cerca de este mediodía personal motorista de la División COM, demoraron a dos personas en Calle San Lorenzo al 3700, tenían dos armas de fuego.

Pasadas las 11 los efectivos demoraron la marcha de una moto Motomel blanca y negra. En la que viajaban dos hombres de 22 y de 24 años quienes demostraron nerviosismo al momento de ser identificados, por lo que los agentes realizaron una palpación sobre sus prendas de vestir.

Hallaron en su poder dos armas, una pistola de fuego calibre 22 marca bersa y un pistolón de fabricación casera calibre 16.

De inmediato los jóvenes fueron conducidos a la División Medicina Legal para posteriormente ser alojados en la comisaría jurisdiccional.

Finalmente, los hermanos fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis” del Código Penal Argentino conforme a lo dispuesto por la Magistratura Interviniente.

