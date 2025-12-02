RÁPIDA INTERVENCIÓN EN UN CONTROL RUTINARIO SE DEMORÓ A UN HOMBRE CON PEDIDO

En un control de identificación de personas, un hombre de 33 años dio positivo con un pedido de captura.

Este mediodía de martes, el personal de División Patrulla Preventiva realizó un control de identificación de documentos, al detener la marcha de un hombre de 33 años, por calle Echeverria al 3500 de Resistencia, se le descubrió una causa pendiente con la justicia.

Con los datos brindados se consultó al sistema “SIFCOP” (Sistema federal de comunicaciones Policiales) arrojando resultados positivos por una causa por “Supuesto robo en grado de tentativa” emitida en el año 2023.

