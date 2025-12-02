Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Patricia Bullrich

El Gobierno oficializó la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA). La funcionaria jurará este martes para ocupar el nuevo cargo.

Si bien Bullrich había adelantado su salida a través de un comunicado, el cambio se oficializó hoy mediante la publicación del decreto 851/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Martín Alejandro Ferlauto, tal como se estipuló de manera simultánea en el Decreto 850/2025. Monteoliva, magíster y hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional, será reemplazada por, tal como se estipuló de manera simultánea en el Decreto 850/2025.

“Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Patricia Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, publicó ayer Monteoliva en su perfil de la red social X.

Allí mismo remarcó que “su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer. Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.