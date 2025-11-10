ESTE MARTES: INTERRUPCIÓN PROGRAMADA DEL SERVICIO ELÉCTRICO, AFECTARÁ A LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL AMGR Y AL SEGUNDO ACUEDUCTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarea programada, en forma conjunta de Sameep y Secheep, forma parte del plan de puesta en servicio del nuevo centro de distribución de energía eléctrica (transformador), una obra clave que mejorará el abastecimiento energético y garantizará la confiabilidad del sistema de cara a la próxima temporada de verano.

Este martes 11 de noviembre, desde las 7 de la mañana, se interrumpirá el servicio eléctrico que abastece a las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), por un lapso estimado de siete horas, según informó Secheep.

La interrupción también afectará el funcionamiento de la Estación de Bombeo N°2 (Barranqueras), lo que obligará a suspender la impulsión del bombeo hacia Presidencia Roque Sáenz Peña a través del Segundo Acueducto del Interior.

Una vez finalizada la intervención, se restablecerá el suministro eléctrico y se normalizará la producción y distribución de agua tanto para el AMGR, como para el interior provincial.

