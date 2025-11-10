Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Vélez

Zona B del Torneo Clausura 2025, más que tres puntos este lunes desde las 17:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. En el marco de ladel2025, Gimnasia y Esgrima La Plata se juega ante Vélez Sarsfield más que tres puntos este lunes desde lasen el

El conjunto platense viene de protagonizar un golpe histórico al vencer a River en el Monumental por primera vez en dos décadas, un resultado que significó un envión anímico y deportivo. Con 32 puntos en su haber, logró alejarse de la zona roja y solo necesita sumar de a tres para confirmar su continuidad en Primera.

Está cuatro unidades por encima de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y cinco arriba de Aldosivi, por lo que un triunfo en casa lo dejaría matemáticamente salvado. Sin embargo, el panorama no es del todo alentador fuera del campo. El plantel atraviesa una crisis institucional marcada por deudas salariales que llevaron a los jugadores a suspender los entrenamientos del viernes y sábado.

El Fortín, por su parte, llega tras una derrota ajustada frente a Talleres que lo dejó en la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos. Aunque ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que no pueden relajarse: la clasificación a la Copa Sudamericana depende de mantener el rendimiento y seguir sumando. Con 39 unidades en la Tabla Anual, apunta a un cierre fuerte para no quedar fuera de la escena internacional.