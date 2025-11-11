FINDE XXL: A QUÉ DÍA SE TRASLADA EL FERIADO POR EL DÍA DE LA SOBERANÍA

Noviembre tendrá un fin de semana XXL por el feriado del Día de la Soberanía, que no solo se trasladará sino que también estará acompañado por un día no laborable con fines turísticos.

De acuerdo con la normativa vigente, el 20 de noviembre que cae jueves, se pasa al lunes 24, siendo este el feriado nacional. El viernes 21, por su parte, fue declarado día no laborable con fines turísticos.

Cómo queda el fin de semana largo de noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos (a criterio del empleador).

día no laborable con fines turísticos (a criterio del empleador). Sábado 22 y domingo 23: fin de semana normal.

fin de semana normal. Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía.

De esta manera, quienes tengan libre el viernes podrán aprovechar cuatro días consecutivos de descanso. El objetivo de sumar este día turístico es claro: incentivar el turismo interno y mover la economía de las provincias, permitiendo que más familias viajen y disfruten de los destinos locales.

Cómo queda el calendario de feriados de este mes. (Captura: argentina.gob.ar)

Cuál es la diferencia entre feriado nacional y día no laborable?

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) marca una diferencia clave:

Feriado nacional: es obligatorio. Si te toca trabajar, cobrás el doble.

es obligatorio. Si te toca trabajar, cobrás el doble. Día no laborable: es optativo para el empleador. Si trabajás, cobrás lo mismo que cualquier día.

Por eso, el lunes 24 está garantizado para todos, mientras que el viernes 21 dependerá de cada empresa o institución.