ESTE MARTES COMIENZA EL JUICIO CONTRA LA ABOGADA ARGENTINA DETENIDA EN BRASIL

FOTO: Inicia el juicio a la abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil

Buenos Aires, 23 de marzo (NA) – Este martes se dará inicio al juicio contra Agostina Páez, una abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en un boliche de Río de Janeiro. El proceso judicial está programado para llevarse a cabo en el Tribunal Penal N°37, bajo la dirección del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, en la primera audiencia, tanto la fiscalía como la parte querellante presentarán sus argumentos y conclusiones.

Agostina Páez, de 29 años, se encuentra en prisión domiciliaria tras ser acusada de tres delitos de injuria racial, un cargo que conlleva una pena máxima de 15 años y que no permite excarcelación.

La situación que llevó a su detención se originó, según la versión de la imputada, en una discusión relacionada con una cuenta erróneamente cobrada durante unas vacaciones con amigas. Tras el altercado, Páez salió del local a los gritos, pero sus gestos discriminatorios fueron capturados en un video que se volvió viral y que se considera prueba clave en el caso.

En un video que compartió en sus redes sociales, la joven expresó que el incidente había sido una «reacción muy grave» y se disculpó públicamente, afirmando: «Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice».