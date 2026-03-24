CARLOS VERZA HIZO PODIO EN MENDOZA Y YA PIENSA EN EL DESAFÍO RUTA 40

La primera fecha del Rally Raid Country “La Encrucijada”, disputada en General Alvear, llegó a su fin tras tres días de intensa competencia que reunieron a pilotos y equipos de distintas provincias del país, entre ellas Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y San Juan.

El recorrido presentó un alto nivel de exigencia, combinando ríos secos, las desafiantes dunas de El Nihuil y un tramo nocturno que puso a prueba la resistencia y habilidad de los competidores.

En este contexto, el representante chaqueño Carlos Verza, conocido como “El Yaguareté”, logró subirse al podio tras finalizar en el tercer puesto en la categoría T2-A. Lo hizo a bordo de su camioneta prototipo, acompañado por su copiloto Matías Alcaraz, superando inconvenientes mecánicos en la suspensión trasera durante la competencia.

La carrera marcó además el inicio del Campeonato Mendocino de Rally Cross Country 2026 con la denominada “Baja Alvear”, en un calendario que promete gran nivel competitivo durante el año.

Tras la competencia, Verza dialogó con la prensa y confirmó sus próximos objetivos deportivos. Luego de su participación en el South American Rally Race (SARR), disputado entre el 27 de febrero y el 7 de marzo, el piloto chaqueño ya proyecta su حضور en el Desafío Ruta 40.

La tradicional competencia, que celebrará su 13ª edición del 24 al 29 de mayo, contará con un exigente recorrido que unirá San Juan y San Rafael, con más de 2.700 kilómetros de carrera, posicionándose como una de las fechas clave del calendario mundial del rally raid.

Verza adelantó que su intención es competir en moto en este desafío, compartiendo escenario con destacados pilotos dakarianos. Asimismo, explicó que evalúa alternar disciplinas a lo largo del año, compitiendo en camioneta, cuatriciclo y moto en fechas nacionales.

En relación al futuro, el chaqueño también hizo referencia a los cambios en el Rally Dakar, particularmente la exclusión de la categoría cuatriciclos por parte de la ASO, lo que lo lleva a replantear su estrategia para intentar regresar a la competencia más exigente del mundo, esta vez sobre dos ruedas.

Con un nuevo podio en su haber y objetivos claros, “El Yaguareté” continúa consolidándose como uno de los referentes del rally raid argentino.