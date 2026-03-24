BASAIL POLICIAS DETUVIERON A TRES HOMBRES POR ABIGEATO EN UNA ZONA RURAL

Secuestraron aproximadamente 40 kilos de carne vacuna, un rifle calibre 22, entre otros elementos de interés en la causa.

El procedimiento se realizó en la tarde de hoy, por personal de la Comisaría de Basail donde los efectivos aprehendieron a tres hombres en el marco de una causa por supuesto abigeato, tras un operativo cerrojo desplegado en inmediaciones de la Planta Recicladora de esa localidad.

Los agentes tomaron conocimiento de que, horas antes, tres ciudadanos armados habían ingresado a un campo de la zona. Ante esta situación, se dispuso un operativo cerrojo en el lugar.

Luego de varias horas de vigilancia en el acceso al predio, los uniformados observaron a tres hombres de 20, 27 y 45 años que salían del campo y llevaban bolsas arpilleras.

Al dar la voz de “Alto Policía”, los individuos arrojaron las bolsas e intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados y demorados.

Durante la requisa, se constató que las bolsas contenían aproximadamente 40 kilos de carne vacuna. Además, se secuestró un rifle tipo carabina calibre .22 sin marca visible ni número de serie, con un cartucho del mismo calibre, y un cuchillo de unos 30 centímetros y su correspondiente vaina. Los demorados no pudieron acreditar la procedencia del producto cárnico.

Posteriormente, los efectivos continuaron con las tareas investigativas en el interior del campo, donde recorrieron aproximadamente dos kilómetros, donde se hallaron restos de un animal vacuno sobre un alambrado.

El campo pertenece a un hombre de 46 años quien indicó que los restos correspondían a un animal propiedad de su sobrino, quien al hacerse presente reconoció el animal como propio.

Todos los elementos y productos cárnicos fueron secuestrados e intervino en la causa la fiscal rural, la Dra. Noelia Miño, quien dispuso la notificación de aprehensión de los tres involucrados, su identificación formal y que se informe cualquier novedad en el avance de la investigación.

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