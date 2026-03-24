Castelli lanza la temporada turística con “Destino Impenetrable: donde el monte late”

La ciudad de Juan José Castelli se prepara para vivir una jornada especial con el lanzamiento oficial de la temporada turística del Impenetrable chaqueño, bajo el lema “Destino Impenetrable: donde el monte late”. La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura y Turismo municipal, invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la riqueza natural y cultural de la región.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza San Martín, un espacio emblemático de encuentro comunitario que será escenario de múltiples actividades.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands de prestadores turísticos, conocer propuestas de Parques Nacionales y disfrutar de una variada oferta de gastronomía local, que refleja la identidad culinaria del monte chaqueño. Además, habrá una feria de artesanos, manualistas y emprendedores, donde se pondrá en valor el trabajo y la creatividad de la región.

La música en vivo también será protagonista, aportando un clima festivo y familiar a una tarde pensada para compartir y fortalecer el sentido de pertenencia con el territorio.

Desde la organización destacaron que este lanzamiento busca posicionar al Impenetrable como un destino turístico clave en la provincia del Chaco, promoviendo el contacto con la naturaleza, el turismo sostenible y la cultura local.

La invitación está abierta a toda la comunidad para ser parte de una experiencia que celebra la identidad del monte y proyecta su potencial turístico. Una oportunidad para redescubrir el corazón del Chaco y dejarse llevar por el latido único del Impenetrable.