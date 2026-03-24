Cuba sufre un nuevo apagón total y se investigan las causas del colapso energético

La isla de Cuba atraviesa nuevamente una crisis energética tras registrarse un apagón total que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país. Se trata del segundo colapso general en menos de una semana, lo que profundiza la preocupación de la población y las autoridades.

Desde el Ministerio de Energía y Minas informaron a medios locales que ya se encuentran investigando las causas del incidente. Según precisaron especialistas del sistema eléctrico, el evento se habría originado a partir de la salida de servicio de la unidad número 6 de la central termoeléctrica ubicada en Nuevitas. Esta falla inicial desencadenó una reacción en cadena que provocó la desconexión de otras unidades generadoras, derivando en la caída total del sistema eléctrico nacional.

Ante la emergencia, las autoridades activaron protocolos de restauración con el objetivo de restablecer el servicio de manera progresiva. En paralelo, se pusieron en funcionamiento microsistemas energéticos en distintas provincias para garantizar electricidad en centros esenciales, especialmente hospitales y servicios críticos.

El nuevo apagón se produce en un contexto complejo para la isla, donde las limitaciones en el suministro de combustible y el deterioro de la infraestructura energética vienen generando interrupciones frecuentes del servicio eléctrico.

La situación energética impacta de forma directa en la vida cotidiana de millones de cubanos, afectando tanto actividades domésticas como el funcionamiento de servicios básicos y la economía en general.

Mientras continúan las tareas de recuperación, el gobierno cubano busca determinar con precisión las causas del fallo y avanzar en medidas que permitan fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

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