ESTE JUEVES: CHACO SUMA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN METROPOLITANA AL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El PPM forma parte del Plan Estratégico «Por un Chaco Más Seguro» y tiene como principal objetivo intensificar el patrullaje preventivo, fortalecer la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y garantizar respuestas rápidas y coordinadas ante situaciones de riesgo, especialmente en las zonas históricamente más vulnerables de Resistencia. Durante el acto, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, presentará los nuevos recursos logísticos y tecnológicos que acompañan la implementación del programa: una flota de 25 vehículos policiales totalmente equipados, avances en infraestructura, videovigilancia e inteligencia artificial, además de casillas policiales que se instalarán en barrios estratégicos.

Este lanzamiento representa un paso más en la transformación profunda que el Gobierno provincial está impulsando en materia de seguridad, con la convicción de llevar más tranquilidad y orden a los chaqueños, “porque hoy la seguridad se respeta y se hace cumplir” remarcó el ministro Matkovich.