ANSES REACTIVA UN PROGRAMA MUY SOLICITADO: DESCUBRÍ CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO ESTE AGOSTO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Esta ayuda económica se presenta como un gran alivio para un sector importante de la población. Los detalles en la nota.
Se trata de las Becas Progresar, que volverán a abrir su inscripción durante el octavo mes del 2025. Este programa está diseñado para apoyar a jóvenes que quieren terminar la escuela secundaria, avanzar en estudios universitarios o técnicos. El objetivo es facilitar el acceso a la educación.
ANSES: ¿Cuál es el beneficio que vuelve en agosto?
Por el momento, el Ministerio de Capital Humano confirmó que la inscripción para las Becas Progresar se habilitará en agosto de 2025, aunque aún no precisaron la fecha exacta de inicio.
En la web oficial, los interesados pueden actualizar sus datos y registrar el CBU para el pago del beneficio, pero la opción para inscribirse aún no está disponible.
Beneficios de ANSES: ¿Quiénes pueden acceder?
Para las Becas Progresar, los ingresos del solicitante y su familia no pueden superar tres salarios mínimos, es decir, $966.000. No obstante, las pensiones no contributivas por discapacidad no se toman en cuenta para este cálculo. Estos son algunos de los requisitos más importantes:
- Los ingresos del solicitante y su familia no deben superar tres salarios mínimos.
- La edad requerida es entre 16 y 30 años, según el tipo de beca.
- Se debe estar inscripto y ser alumno regular en la institución educativa o curso correspondiente.
- No se puede tener título universitario previo.
La inscripción para solicitar este beneficio se realiza de manera gratuita y online a través del sitio oficial de ANSES. Estos son los pasos a seguir:
- Paso 1: Cargar los datos personales, que se completan automáticamente desde Mi Argentina.
- Paso 2: Ingresar un CBU o CVU a nombre propio para el pago de la beca.
- Paso 3: Completar la encuesta respondiendo las preguntas y finalizarla.
- Paso 4: Rellenar la información académica y guardar los datos.
- Paso 5: Enviar el formulario para completar la inscripción.