ANSES REACTIVA UN PROGRAMA MUY SOLICITADO: DESCUBRÍ CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO ESTE AGOSTO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, dio una serie de anuncios importantes muy esperados por los usuarios. Además del cronograma de pagos y el incremento en cada una de sus prestaciones, el organismo comunicó el regreso de un gran beneficio para agosto.

Se trata de las Becas Progresar, que volverán a abrir su inscripción durante el octavo mes del 2025. Este programa está diseñado para apoyar a jóvenes que quieren terminar la escuela secundaria, avanzar en estudios universitarios o técnicos. El objetivo es facilitar el acceso a la educación.

ANSES: ¿Cuál es el beneficio que vuelve en agosto? Por el momento, el Ministerio de Capital Humano confirmó que la inscripción para las Becas Progresar se habilitará en agosto de 2025, aunque aún no precisaron la fecha exacta de inicio.

En la web oficial, los interesados pueden actualizar sus datos y registrar el CBU para el pago del beneficio, pero la opción para inscribirse aún no está disponible.

Beneficios de ANSES: ¿Quiénes pueden acceder? Para las Becas Progresar, los ingresos del solicitante y su familia no pueden superar tres salarios mínimos, es decir, $966.000. No obstante, las pensiones no contributivas por discapacidad no se toman en cuenta para este cálculo. Estos son algunos de los requisitos más importantes: