Estados Unidos incautó otro buque petrolero frente a Venezuela y endureció la presión sobre Maduro

Estados Unidos volvió a avanzar sobre el comercio petrolero venezolano con la incautación de un segundo buque de crudo frente a las costas del país caribeño, en el marco del endurecimiento de sanciones impulsado por la administración de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El operativo fue realizado por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela y fue confirmado por funcionarios norteamericanos a la agencia Reuters. Se trata de la segunda acción de este tipo en cuestión de días, luego del anuncio de un «bloqueo total» sobre las embarcaciones que transporten crudo vinculado al régimen chavista.

La medida se inscribe en una estrategia de presión económica y diplomática destinada a afectar la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano. Según analistas, cada buque interceptado implica una reducción directa de divisas para el país y complica el esquema de exportaciones que se sostiene, en muchos casos, bajo condiciones irregulares.

En ese sentido, la presidenta de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, sostuvo que la incautación de petroleros representa «un golpe directo» al corazón financiero del régimen. De acuerdo con investigaciones de esa organización, cerca del 40% de los tanqueros que arriban a puertos venezolanos operan fuera de los marcos formales.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya comenzó a mostrar efectos concretos. Datos de monitoreo marítimo indican que varias embarcaciones que se aproximaban a la región optaron por retroceder ante el riesgo de ser interceptadas, mientras que la actividad en los principales puertos petroleros venezolanos registró una fuerte caída.

El antecedente inmediato es el del petrolero Skipper, incautado el pasado 10 de diciembre y trasladado a un puerto estadounidense. La Casa Blanca informó que la nave ya estaba sancionada por transportar petróleo iraní y que, tras una orden judicial, Estados Unidos tomará posesión de unos 1,85 millones de barriles de crudo. La tripulación fue interrogada en el marco del proceso legal.

Economistas advierten que una reducción sostenida de los envíos podría tener un impacto severo sobre la economía venezolana. «Si Estados Unidos llegara a incautar un buque por mes, el golpe sería devastador», advirtió el especialista Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, en declaraciones a medios internacionales.

En paralelo, el escenario político regional continúa tensionado. Mientras crecen las especulaciones sobre nuevas acciones de Washington, la dirigente opositora María Corina Machado permanece fuera de Venezuela tras su reciente salida del país, en un contexto marcado por mayor presencia militar estadounidense y un control más estricto del tráfico marítimo en el Caribe.