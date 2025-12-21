Dom. Dic 21st, 2025

MANEJÓ DURANTE CINCO CUADRAS A CONTRAMANO POR UNA AVENIDA, CHOCÓ Y VOLCÓ: HAY SEIS HERIDOS

By Redaccion J 2 horas ago

Hay un menor de 11 años entre las victimas.

Manejó durante cinco cuadras a contramano por una avenida, chocó y volcó: hay seis heridos

Un violento choque y vuelco ocurrió en las primeras horas de este domingo en el barrio porteño de Flores, dejando seis personas heridas, entre ellas un niño de 11 años. El impacto se produjo en la intersección de la Avenida Alberdi y Lafuente, cuando un hombre al volante de un Citroën Elysee Lounge gris circuló aproximadamente cinco cuadras en contramano y colisionó de frente contra una Chevrolet Tracker en la que viajaba una familia.

