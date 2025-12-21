Manejó durante cinco cuadras a contramano por una avenida, chocó y volcó: hay seis heridos

Un violento choque y vuelco ocurrió en las primeras horas de este domingo en el barrio porteño de Flores, dejando seis personas heridas, entre ellas un niño de 11 años. El impacto se produjo en la intersección de la Avenida Alberdi y Lafuente, cuando un hombre al volante de un Citroën Elysee Lounge gris circuló aproximadamente cinco cuadras en contramano y colisionó de frente contra una Chevrolet Tracker en la que viajaba una familia.