Demoraron a un hombre por un supuesto hurto en un local comercial

Personal de la División Caminantes demoró a un hombre este viernes por la noche tras ser sorprendido por un supuesto hurto en un comercio ubicado en la intersección de avenida Alberdi y calle Juan D. Perón.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:20, cuando los efectivos intervinieron en el local comercial y constataron la sustracción de una mochila, varios cuchillos tipo serruchó y un cable de luces navideñas, elementos que fueron formalmente secuestrados en el lugar ante testigos.

El responsable del comercio fue invitado a radicar la correspondiente denuncia en la comisaría jurisdiccional. En tanto, se dio intervención al Equipo Fiscal N° 2, que dispuso la entrega de los elementos recuperados a su propietario y el traslado del demorado a la dependencia policial correspondiente, previo examen médico legal, para continuar con las actuaciones de rigor.

