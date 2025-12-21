RURALES RECUPERAN DOS CAMIONETAS QUE FUERON ROBADAS EN BUENOS AIRES

La Policía ya lleva 154 vehículos recuperados en el año 2.025.

En un operativo nocturno alrededor de las 2:20 de este domingo, personal del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín, luego de una investigación que venían realizando hace varios días, localizó dos camionetas Toyota Hilux con pedido de secuestro activo en un campo de Colonia Zapallar Norte, a tres kilómetros del casco urbano.

Las unidades, una Hilux 4×4 SRY 2.8 Pick-Up con llavero adulterado y otra Hilux 4×4 DC SLX 2.8 TDI con caja automática, se encontraban ocultas en el campo de un hombre de 58 años, quien manifestó desconocer su presencia alegando que había estado de viaje y que el acceso al predio no posee candado.

Tras consultas en el Sistema Federal Comunicación Policial (SIFCOP), se confirmó que ambos vehículos habían sido sustraídos en la provincia de Buenos Aires y eran buscados por supuesto hurto, con intervención de la UFI N° 6 de San Andrés de Giles.



En paralelo, la División Operaciones Drogas Interior junto al can antinarcóticos “Nala”, inspeccionó los rodados en busca de estupefacientes, sin hallazgos. Finalmente, se estableció coordinación con el Comisario Cristian Ravazzano, jefe de la Policía Comunal de San Andrés de Giles, para continuar con las diligencias judiciales.

Con este procedimiento, la Policía del Chaco alcanza la cifra de 154 vehículos recuperados en 2025, todos con pedidos de secuestro vigentes, reafirmando su compromiso en la lucha contra el delito automotor.

Relacionado