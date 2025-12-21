Despiste vehicular en Ruta 90

en la mañana del 21 de diciembre, alrededor de las 06:48, se registró un despiste en la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 79, dentro del ejido urbano de General San Martín. El hecho involucró a un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre de 29 años, quien manifestó haber perdido el control del rodado, finalizando su recorrido en una alcantarilla.

En el lugar se hizo presente una ambulancia que trasladó al conductor al hospital local. Fue examinado por la doctora Margarita Ziesenis, quien informó que el paciente se encontraba lúcido y colaborador, con escoriaciones en el párpado izquierdo, sin otras lesiones de consideración, y presentaba aliento alcohólico. Tras la evaluación médica, fue dado de alta.

