Encontraron en Ezeiza el cuerpo del joven que había desaparecido el sábado a la salida del boliche

La Policía encontró el cuerpo deljoven de 18 años que había desaparecido el sábado a la madrugada, tras salir de un boliche en Ezeiza durante la tormenta.

Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de la localidad de Tristán Suárez, quien había ido a bailar el viernes por la noche al boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral.

El boliche estaba a 25 minutos de la casa de Nicolás, y dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, debajo de una intensa lluvia.

La búsqueda estaba enfocada en un arroyo cercano al boliche donde efectivamente fue encontrado el cuerpo: su familia sospechaba que podría haberse caído en medio de la tormenta.

Noticia que está siendo actualizada…