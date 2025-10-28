Mar. Oct 28th, 2025

ENCONTRARON EN EZEIZA EL CUERPO DEL JOVEN QUE HABÍA DESAPARECIDO EL SÁBADO A LA SALIDA DEL BOLICHE

Nicolás Duarte había sido visto por última cuando salía de un local bailable en medio de la tormenta.

Encontraron en Ezeiza el cuerpo del joven que había desaparecido el sábado a la salida del boliche

La Policía encontró el cuerpo deljoven de 18 años que había desaparecido el sábado a la madrugada, tras salir de un boliche en Ezeiza durante la tormenta.

Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de la localidad de Tristán Suárez, quien había ido a bailar el viernes por la noche al boliche “Egipto”, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 y Sargento Cabral.

El boliche estaba a 25 minutos de la casa de Nicolás, y dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, debajo de una intensa lluvia.

La búsqueda estaba enfocada en un arroyo cercano al boliche donde efectivamente fue encontrado el cuerpo: su familia sospechaba que podría haberse caído en medio de la tormenta.

Noticia que está siendo actualizada…

