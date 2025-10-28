AL MENOS 64 MUERTOS EN UN MEGAOPERATIVO CONTRA NARCOS EN RÍO DE JANEIRO: DELINCUENTES RESISTIERON CON DRONES

Brasil atraviesa horas de extrema tensión tras el megaoperativo policial contra el narcotráfico realizado este martes en las favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Las operaciones dejaron al menos 64 muertos y 81 detenidos. Se trata del mayor despliegue de fuerzas en los últimos años, con la participación de casi 2.500 efectivos.

El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, tuvo como objetivo frenar su expansión territorial y la venta ilegal de armas. Sin embargo, la respuesta de los grupos armados fue feroz: resistieron con drones, barricadas, disparos y vehículos incendiados, generando escenas de caos absoluto.

Entre los fallecidos hay cuatro policías, y los enfrentamientos se extendieron durante horas por las calles y callejones de las favelas. Los videos que circularon en redes sociales muestran tiroteos intensos y columnas de humo debido a incendios. Vecinos describieron el escenario como “una zona de guerra”.

El gobierno estatal de Río de Janeiro explicó en un comunicado que el operativo busca “combatir la expansión del Comando Vermelho y restablecer el control en áreas tomadas por el crimen organizado”. Según los primeros reportes, varios cabecillas del grupo lograron escapar durante los enfrentamientos.

La violencia desatada volvió a encender el debate sobre los métodos de seguridad en las favelas y el impacto de estas operaciones sobre la población civil.