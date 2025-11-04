EN MADRID, STURZENEGGER SORPRENDIÓ AL COMPARAR A JAVIER MILEI CON LA REVOLUCIÓN FRANCESA
El ministro de Desregulación buscó trazar paralelismos históricos y seducir a empresarios en Madrid, aunque admitió errores previos en política económica.
El ministro también buscó convencer a los empresarios españoles sobre las oportunidades de inversión en Argentina. Señaló que el país se convertirá en un polo petroquímico y en un gran productor de fertilizantes, destacó el potencial del yacimiento de Vaca Muerta y estimó que las exportaciones energéticas podrían duplicarse en los próximos diez años. Además, mencionó el interés en la minería y la privatización de Belgrano Cargas, un sistema ferroviario antiguo que según él necesita modernización.
“El proceso de revertir eso no es simplemente pararse delante de un podio y decir: ‘Vengan, que ya cambió todo’, sino que es un proceso en el que nosotros tenemos que mantener un rumbo, mantener el equilibrio fiscal, completar el proceso de la estabilización económica. Y nos falta respetar los derechos de propiedad y demostrar que lo podemos hacer y sostener en el tiempo”, explicó.