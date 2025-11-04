LA INCOMODIDAD DE ANTONELA ROCCUZZO EN MIAMI TRAS LA DESUBICADA PREGUNTA DE UN INFLUENCER QUE NO LA RECONOCIÓ

Un incómodo momento le tocó vivir a Antonela Roccuzzo a la salida de un partido de pádel en Miami cuando un influencer, que no la reconoció, se le acercó para hacerle una desubicada pregunta.

Ziv Tamir es el instagrammer que se acercó a la esposa de Lionel Messi con su cámara encendida y que se especializa en encarar a ricos y famosos en Estados Unidos para hacerles preguntas sobre los relojes de lujo que usan, por más que no se haya percatado con quién se estaba cruzando.

Directo al grano, tal como acostumbra, el influencer, que tiene casi 700 mil seguidores en las redes, le preguntó a la rosarina: “¿Qué reloj estás usando?”. Fue ahí que Anto, tras un instante de desconcierto por la consulta que le hacía, le sonrió y le contestó cortésmente, fiel a su estilo.

Pero lo más extraño de todo el intercambio, que fue publicado en la cuenta de Instagram de Tamir (@ziv.tamir) fue que la charla siguió por unos segundos sin que él se diera cuenta de a quién le estaba haciendo la pregunta. E incluso en el epígrafe de su posteo el hombre siguió sin percatarse de que era la mujer de Leo: “¡Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope de Tiffany and Co.!”, escribió.

El influencer no reconoció a Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @ziv.tamir.

Los comentarios de los seguidores

El video se hizo viral en las redes y superó muy rápido los 7 millones de visualizaciones, con comentarios de todo tipo, pero sobre todo explicándole al instagrammer que se trataba de una figura reconocida mundialmente.

“Mantiene feliz al hombre más importante del mundo”, “Es la mujer del mejor jugador de la historia del futbol”, “Tiene el trabajo mas importante del mundo, hacer feliz al hombre mas importante del mundo”, fueron algunos de los mensajes enviados.