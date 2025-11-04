ASUMIRÁN EL 10 DE DICIEMBRE JUNTA ELECTORAL NACIONAL DISTRITO CHACO ENTREGÓ DIPLOMAS A SENADORES Y DIPUTADOS ELECTOS

La Junta Electoral Nacional distrito Chaco, integrada por su presidenta Rocío Alcalá y las vocales Zunilda Niremperger y Emilia Valle, entregó diplomas a senadores y diputados nacionales electos en los comicios del 26 de octubre: Guillermo Agüero, Rosario Goitia, Sergio Dolce y Julieta Campos como diputados; y Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Capitanich como senadores.

En el acto realizado en la sala de acuerdos de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia estuvieron presentes: el procurador general Jorge Canteros, el juez federal Ricardo Mianovich, el fiscal federal Patricio Sabadini, Alfredo Rodríguez en representación de Goitia y Raúl Bittel por Capitanich, la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, ministros del poder ejecutivo provincial, familiares, amigos y público en general.