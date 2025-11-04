Salidera bancaria y tiroteo en Núñez: un policía retirado mató a un motochorro en un intento de robo

Foto: Luciana Carossia/MinutoUno

Un efectivo retirado de la Policía Federal se enfrentó a tiros contra dos motochorros que quisieron robarle en el barrio porteño de Núñez, en un violento intento de salidera bancaria. Uno de los delincuentes murió y el otro logró escapar.

El hecho tuvo lugar este martes al mediodía, minutos antes de las 13, en la intersección de las calles Cuba e Iberá. Todo ocurrió cuando el efectivo retirado, un ex cabo primero de la Policía Federal, regresaba junto a un amigo de una financiera ubicada en el Microcentro. Al llegar a la mencionada esquina, ambos fueron abordados por los dos motochorros y se produjo el tiroteo.

A las 12.48, un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido de arma de fuego en la intersección de Cuba e Iberá. Efectivos de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y se encontraron con el agente retirado, quien les relató que momentos antes había sido víctima de un intento de robo.

Foto: Luciana Carossia/MinutoUno Según el testimonio del ex policía, previamente había concurrido junto a un amigo a una financiera ubicada en Corrientes y Reconquista, en plena zona de Microcentro. Tras realizar una operación, ambos se habían retirado del lugar a bordo de su auto, un Fiat Palio gris, y se dirigieron hacia la zona de Núñez.

Sin embargo, siempre según su relato, al llegar al cruce de Iberá y Cuba, fueron interceptados por dos delincuentes armados que se desplazaban en una moto.