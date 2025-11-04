SALIDERA BANCARIA Y TIROTEO EN NÚÑEZ: UN POLICÍA RETIRADO MATÓ A UN MOTOCHORRO EN UN INTENTO DE ROBO
El hombre regresaba de una financiera junto a un amigo cuando fueron abordados por dos delincuentes. El otro ladrón logró escapar.
Según el testimonio del ex policía, previamente había concurrido junto a un amigo a una financiera ubicada en Corrientes y Reconquista, en plena zona de Microcentro. Tras realizar una operación, ambos se habían retirado del lugar a bordo de su auto, un Fiat Palio gris, y se dirigieron hacia la zona de Núñez.
En ese momento, se produjo un intercambio de disparos durante el cual uno de los motochorros fue abatido. En tanto, su cómplice logró escapar a toda velocidad a bordo del rodado.
“En el enfrentamiento, uno de los ladrones fue abatido, mientras que su cómplice logró darse a la fuga a bordo de una motocicleta”, detallaron las fuentes del caso y remarcaron que pese al tiroteo “el agente resultó ileso”.
Tal como se puede observar en las imágenes tomadas por minutouno.com, en el lugar de los hechos se montó un importante operativo liderado por efectivos de la Policía de la Ciudad para preservar la escena. Luego de realizar las primeras diligencias, personal de la Policía Científica continuaba trabajando en el sitio para llevar a cabo las pericias correspondientes.
En tanto, el delincuente huyó a bordo de una moto marca KTM modelo Duke y es intensamente buscado.