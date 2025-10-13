EN EL MARCO DEL PLAN PARANÁ POLICIAS SECUESTRARON UNA IMPORTANTE CARGA DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO Y APREHENDIERON A DOS PERSONAS A ORILLAS DEL RÍO BERMEJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos policiales en conjunto con Gendarmería Nacional se encuentran trabajando entre las localidades de General San Martín y Presidencia Roca. Además, secuestraron una camioneta.

Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes, el personal de la División Fluvial, el Departamento Seguridad Rural de General San Martin en conjunto con el personal de Gendarmería Nacional, incautaron un importante cargamento de cigarrillos de contrabando, una camioneta y aprehendieron a dos personas en las orillas del Río Bermejo.

Los efectivos se encuentran trabajando en el lugar donde se realizan las diligencias pertinentes.

Este trabajo se da a las pocas horas de haberse lanzando el dispositivo nacional “Plan Paraná” desde la Isla del Cerrito, que tiene como objetivo blindar la hidrovía en materia de seguridad en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado.

El acto que estuvo encabezado desde la provincia de Buenos Aires por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que a través de videoconferencia habló a todos los jefes de las fuerzas federales y provinciales para reforzar y blindar la seguridad en una de las fronteras del país.

Esto demuestra el trabajo en conjunto entre fuerzas Federales y la Policía del Chaco para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de la región.

Relacionado