Durante el 6° Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano celebrado en Paraguay, realizado en el marco de la mesa de Medio Ambiente, Biodiversidad, Conservación y Servicios Ecosistémicos, se debatieron los principales desafíos que enfrenta esta región trinacional compartida por Argentina, Bolivia y Paraguay.
Entre los temas destacados: deforestación, incendios, presión extractiva, gestión del agua y violaciones a normativas de Áreas Protegidas.
Extractivismo y vulneración de derechos: el rol del Estado en debate
Se cuestionó la expansión de hidrocarburos y minería en zonas protegidas sin consulta ni fiscalización comunitaria.
La secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Mariana Franco, advirtió que el desarrollo no puede reducirse a inversiones extractivas. “El punto está en producir conservando”, afirmó, y propuso un modelo que genere valor económico sin comprometer la biodiversidad ni vulnerar derechos colectivos.
Este enfoque exige:
- Salvaguardas socioambientales
- Cumplimiento de marcos regulatorios
- Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) como mecanismo vinculante y culturalmente pertinente
Comunidades como protagonistas de la gestión territorial
Los pueblos indígenas y campesinos son custodios de saberes vitales para enfrentar la crisis climática.
Franco destacó el papel de las poblaciones locales en la fiscalización y el cuidado del territorio. Las prácticas de manejo del monte, regeneración de suelos y resiliencia climática, transmitidas por generaciones, se potencian al articularse con la ciencia, el monitoreo satelital y los sistemas de alerta temprana.
“El cuidado del Chaco debe estar liderado por quienes lo conocen, lo habitan y lo protegen”, subrayó Franco.
Gobernanza participativa y justicia ambiental
Fortalecer el autogobierno indígena y garantizar la participación de mujeres y jóvenes es clave para la sostenibilidad.
Para avanzar hacia un modelo de gestión integral, Franco propuso mecanismos de gobernanza participativa, donde las decisiones se construyan desde el territorio y no se impongan desde afuera. Esto implica:
- Participación efectiva de actores locales
- Inclusión de mujeres y jóvenes
- Reconocimiento del autogobierno indígena
Cooperación trinacional: una agenda común para el Gran Chaco
Argentina, Bolivia y Paraguay deben coordinar acciones frente a desafíos compartidos.
La dimensión transfronteriza del Gran Chaco representa una oportunidad estratégica para construir una agenda común que aborde:
- Deforestación y degradación de suelos
- Gestión hídrica y acuíferos
- Presión extractiva y fiscalización comunitaria
Franco insistió en la necesidad de mesas sectoriales trinacionales que convoquen a gobiernos, empresas, comunidades, academia y sociedad civil.
Tecnología al servicio de las comunidades
Observatorios del agua, mapas interactivos y plataformas digitales fortalecen la gestión territorial.
La incorporación de herramientas tecnológicas permite enfrentar desafíos ambientales con mayor eficacia, siempre que estén al servicio de las comunidades e integren conocimiento ancestral con innovación científica.
