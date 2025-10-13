Durante el 6° Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano celebrado en Paraguay, realizado en el marco de la mesa de Medio Ambiente, Biodiversidad, Conservación y Servicios Ecosistémicos, se debatieron los principales desafíos que enfrenta esta región trinacional compartida por Argentina, Bolivia y Paraguay.

Entre los temas destacados: deforestación, incendios, presión extractiva, gestión del agua y violaciones a normativas de Áreas Protegidas.

Extractivismo y vulneración de derechos: el rol del Estado en debate

Se cuestionó la expansión de hidrocarburos y minería en zonas protegidas sin consulta ni fiscalización comunitaria.

La secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Mariana Franco, advirtió que el desarrollo no puede reducirse a inversiones extractivas. “El punto está en producir conservando”, afirmó, y propuso un modelo que genere valor económico sin comprometer la biodiversidad ni vulnerar derechos colectivos.

Este enfoque exige:

Salvaguardas socioambientales

Cumplimiento de marcos regulatorios

Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) como mecanismo vinculante y culturalmente pertinente

Comunidades como protagonistas de la gestión territorial

Los pueblos indígenas y campesinos son custodios de saberes vitales para enfrentar la crisis climática.

Franco destacó el papel de las poblaciones locales en la fiscalización y el cuidado del territorio. Las prácticas de manejo del monte, regeneración de suelos y resiliencia climática, transmitidas por generaciones, se potencian al articularse con la ciencia, el monitoreo satelital y los sistemas de alerta temprana.

“El cuidado del Chaco debe estar liderado por quienes lo conocen, lo habitan y lo protegen”, subrayó Franco.

Gobernanza participativa y justicia ambiental

Fortalecer el autogobierno indígena y garantizar la participación de mujeres y jóvenes es clave para la sostenibilidad.

Para avanzar hacia un modelo de gestión integral, Franco propuso mecanismos de gobernanza participativa, donde las decisiones se construyan desde el territorio y no se impongan desde afuera. Esto implica:

Participación efectiva de actores locales

Inclusión de mujeres y jóvenes

Reconocimiento del autogobierno indígena

Cooperación trinacional: una agenda común para el Gran Chaco

Argentina, Bolivia y Paraguay deben coordinar acciones frente a desafíos compartidos.

La dimensión transfronteriza del Gran Chaco representa una oportunidad estratégica para construir una agenda común que aborde:

Deforestación y degradación de suelos

Gestión hídrica y acuíferos

Presión extractiva y fiscalización comunitaria

Franco insistió en la necesidad de mesas sectoriales trinacionales que convoquen a gobiernos, empresas, comunidades, academia y sociedad civil.

Tecnología al servicio de las comunidades

Observatorios del agua, mapas interactivos y plataformas digitales fortalecen la gestión territorial.

La incorporación de herramientas tecnológicas permite enfrentar desafíos ambientales con mayor eficacia, siempre que estén al servicio de las comunidades e integren conocimiento ancestral con innovación científica.