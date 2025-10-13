El chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido: su auto apareció incendiado

Tras la detención de Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, lo s investigadores buscan ahora determinar si el presunto femicida está vinculado a la desaparición de un chofer de aplicaciones que lo habría trasladado días antes del ataque. El auto apareció incendiado en Córdoba.

Martín Sebastián Palacios, de 49 años y oriundo de San Salvador, Entre Ríos, se encuentra desaparecido desde el miércoles pasado, horas después de realizar un servicio de traslado desde la terminal de Concordia.

El 7 de octubre, el chofer, que trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, le informó a su hermana que debía realizar un «traslado ejecutivo» con destino a Córdoba. El costo del traslado habría sido de 1.500.000 pesos.

Luego de la medianoche, el teléfono de Palacios se apagó y se perdió todo tipo de rastro con el chofer. En las últimas horas, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, donde una antena captó la última señal del celular del remisero.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.