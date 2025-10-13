CAMINERA SECUESTRÓ UNA TRAFIC CON PEDIDO, UNA CAMIONETA ADULTERADA Y RECUPERÓ UNA MOTOCICLETA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El sábado, la fuerza vial realizó Cápsulas de Seguridad al presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Río Muerto

Agentes viales de Charata intervinieron una carga de agroquímicos. Eran trasladados en un camión marca Fiat, sin las medidas de seguridad ni documentación.

Puente Libertad – San Martín

En San Martín secuestraron una camioneta con anomalías en la numeración.

Se trató de una Hilux tipo Pick Up 4×2 doble cabina, tras realizar la verificación física descubrieron que el número de motor y de chasis presentaban adulteraciones.

También incautaron un furgón Mercedes Benz Sprinter, guiado por un hombre de 36 años..

En el sistema Sifcop y DNRPA arrojó un pedido de secuestro del 2016, a solicitud del Juzgado Civil Doc. de la Policía de Tucumán.

El sábado participaron del megaoperativo que implementó la Policía del Chaco, por la visita del presidente Javier Milei.

Realizaron cápsulas de Seguridad Vial, regulación del tránsito, cortes y desvíos por varios tramos comprendidos entre, el Aeropuerto internacional y el puente Gral. Belgrano.

Charata

En un control vial recuperaron una Honda Wave de 110 cilindradas.

En el sistema arrojó un pedido de secuestro del 2024 a solicitud de la Cría El Colmedar de la Policía de Tucumán.

SIGEBI-SIFCOP

En total detuvieron a tres personas con pedidos de captura, en toda la provincia. Eran buscados por delitos y contravenciones.

Uno de los detenidos en el puesto de control de Río Muerto, era buscado por la Policía Federal. En una mochila llevaba un arma de fuego con cartuchos.

SECUESTROS Y ACTAS VARIAS

Se labraron 359 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Se incautaron 34 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

Se registraron 4 siniestros viales.

