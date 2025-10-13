ZONA INTERIOR OPERATIVO RURAL: DETIENEN CARGA DE MADERA SIN DOCUMENTACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El procedimiento fue realizado en un operativo sobre Ruta Provincial N° 7, en Charadai.

Este lunes al mediodía, personal de la Comisaría de Charadai secuestró una carga de muebles de madera transportados sin la documentación correspondiente, en el marco de un operativo preventivo realizado en la zona rural.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 7, cuando se interceptó una camioneta Toyota Hilux, que trasladaba en su parte trasera once sillas de madera Guayaibí y una mesa de Algarrobo. Al solicitar la guía forestal que acredite la legalidad del transporte, el conductor manifestó no poseerla.

Ante ello, se dio intervención a la Dirección de Bosques, que dispuso el secuestro preventivo de los elementos por presunta infracción a la Ley Provincial de Bosques. Los muebles quedaron en resguardo en la unidad policial, mientras que el conductor fue notificado de su situación legal.

