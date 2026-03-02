EN CHARATA, EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 90° ANIVERSARIO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA EN PAMPA SOMMER

El gobernador Leandro Zdero acompañó ayer el acto conmemorativo por los 90 años de la inauguración del primer templo de la Iglesia Comunidad Cristiana Evangélica de Pampa Sommer, en la localidad de Charata. La institución, se consolidó a lo largo de nueve décadas como un espacio de fe, contención y fuerte compromiso comunitario para las familias de la región.

En el marco del aniversario se realizó un servicio religioso central donde se repasó la trayectoria histórica de la iglesia, sus principales logros y los desafíos a futuro. La celebración incluyó testimonios de miembros históricos de la comunidad y la proyección de un video institucional que recorrió los momentos más representativos de su crecimiento. La Iglesia Comunidad Cristiana Evangélica de Pampa Sommer mantiene un rol activo en el acompañamiento espiritual y social de la comunidad, fortaleciendo el entramado familiar y reafirmando su compromiso con los valores que la sostienen desde su fundación. Cabe recordar que, en reconocimiento a su relevancia histórica, en 2018 la Legislatura provincial declaró al templo patrimonio histórico y cultural, destacando su valor como testimonio tangible del legado de las primeras familias que contribuyeron al desarrollo social y espiritual de la región.

El primer mandatario provincial destacó el rol de la institución y expresó: “Es una jornada muy emotiva, con mucho compromiso hacia la comunidad cristiana que realiza una tarea extraordinaria no solamente en la contención religiosa, sino también en la solidaridad y en actividades del bien común”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo chaqueño recordó su vínculo con el templo y remarcó su participación en la declaración como patrimonio histórico: “Me tocó como legislador, en una sesión en Charata, declarar patrimonio histórico a este edificio. Tuvimos el inicio del ciclo de sesiones ordinarias, pero no quería perderme la oportunidad de estar acá en este aniversario”, señaló.

Zdero puso el acento en la importancia de fortalecer los valores y la unidad familiar. “Cuando uno viene a estos ámbitos se siente afecto, compromiso y un fuerte sentido de familia, y eso hace bien”, indicó.

Por último, llamó a seguir fomentando la posibilidad de unir más a las familias. “Hoy vivimos momentos en donde, quizás, los valores se van derrumbando, y nosotros tenemos que volver a recuperarlos”, cerró.

Acompañaron al gobernador Leandro Zdero el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el intendente de Charata, Rubén Rach; la senadora Silvana Schneider; el coordinador de Cultos, Pablo Paredes y demás autoridades provinciales, locales y religiosas.

