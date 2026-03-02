NUEVO CHACO BURSÁTIL CONSOLIDA SU PROPUESTA DE INVERSIÓN CON RESPALDO BANCARIO

En un escenario donde la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo adquieren un valor central para los inversores, Nuevo Chaco Bursátil consolida su posicionamiento como una alternativa confiable dentro del mercado de capitales argentino.

Nuevo Chaco Bursátil es Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) autorizado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y forma parte del grupo económico del Nuevo Banco del Chaco, entidad financiera con trayectoria, fuerte presencia regional y un rol estratégico en el desarrollo económico del nordeste argentino.

El respaldo institucional de un banco provincial aporta solidez patrimonial, controles permanentes, estructuras de gobierno corporativo y una visión de largo plazo, elementos fundamentales para quienes buscan operar en el mercado de capitales dentro de un marco de previsibilidad y reglas claras.

La evolución positiva del Nuevo Banco del Chaco en materia financiera, operativa y patrimonial, junto con la mejora de sus calificaciones crediticias, refuerza la confianza del mercado y se proyecta sobre sus sociedades vinculadas, entre ellas Nuevo Chaco Bursátil, fortaleciendo el marco de seguridad para inversores institucionales, empresas y ahorristas.

Nuevo Chaco Bursátil ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos del mercado de capitales, incluyendo acciones, bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, CEDEARs y herramientas de corto plazo, siempre bajo estándares exigentes de transparencia, custodia de fondos y cumplimiento regulatorio.

En contextos donde los inversores demandan mayor claridad, profesionalismo y respaldo institucional, contar con estructuras sólidas, supervisión efectiva y controles adecuados se vuelve un diferencial decisivo. En ese marco, Nuevo Chaco Bursátil reafirma su compromiso con una operatoria responsable, orientada a canalizar el ahorro hacia inversiones seguras, reguladas y alineadas con el desarrollo productivo.

