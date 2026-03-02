EL IPDUV RECUERDA QUE EL 15 DE CADA MES VENCE LA CUOTA DE VIVIENDAS ADJUDICADAS

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda que cada 15 de mes vence la cuota correspondiente a las viviendas adjudicadas e invita a los beneficiarios a utilizar las distintas alternativas disponibles para cumplir con el pago en tiempo y forma.

Desde el organismo señalaron que abonar la cuota en la fecha indicada evita intereses y recargos, además de garantizar la continuidad de los programas habitacionales. El cumplimiento de cada adjudicatario no solo asegura la estabilidad de su vivienda, sino que también contribuye a que más familias chaqueñas puedan acceder a un hogar digno. Cada cuota pagada en término representa un aporte directo al sostenimiento de las políticas públicas de vivienda.

Canales habilitados para el pago

-Nuevo Banco del Chaco: con DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de boleta física. También se puede adherir al débito automático.

-Lotipago y Cajas Municipales: únicamente con boletas vigentes.

-Home Banking / Red Link: opción IPDUV Chaco – Préstamos, ingresando el código electrónico correspondiente.

-Tu Gobierno Digital (TGD): permite generar la boleta única, pagar con tarjeta de crédito o débito y acceder a la opción de cancelación anticipada.

El IPDUV recomienda consultar periódicamente sus canales digitales para mantenerse informado sobre vencimientos, novedades y beneficios vigentes. Para más detalles, los interesados pueden ingresar a su sitio web oficial, visitar sus redes sociales o comunicarse con el área de atención al público.

Relacionado