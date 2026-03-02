La lupa bajo el GP de Baréin: la tensión en Medio Oriente amenaza el calendario de la Fórmula 1

La categoría ya atravesó modificaciones de calendario en otras temporadas por motivos extraordinarios, por lo que no se descarta ningún escenario. En este contexto, también aparece el nombre de

el piloto argentino que integra el

y cuya proyección despierta gran expectativa en el país. Cada fecha representa una oportunidad de crecimiento deportivo, por lo que cualquier alteración influye directamente en su planificación y en el interés de los aficionados argentinos.