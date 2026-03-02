LA LUPA BAJO EL GP DE BARÉIN: LA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE AMENAZA EL CALENDARIO DE LA FÓRMULA 1
La escalada bélica en Asia genera dudas sobre la disputa de la cuarta fecha del campeonato en Sakhir, mientras la FIA monitorea la situación y el impacto logístico crece.
El conflicto armado que sacude a distintas naciones del hemisferio oriental encendió señales de alerta en el mundo del deporte y, particularmente, en la Formula 1. Con varias competencias programadas en Asia durante la temporada 2026, la categoría analiza con atención el desarrollo de los acontecimientos, especialmente de cara al Gran Premio de Baréin, previsto para el 12 de abril.
La competencia está pautada en el Bahrain International Circuit, en Sakhir, una zona estratégica del Golfo que recientemente quedó bajo alerta tras la caída de un misil en las cercanías. Aunque por ahora no existe una comunicación oficial que confirme una cancelación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) mantiene un seguimiento constante de la situación política y de seguridad antes de ratificar definitivamente la realización de la carrera.
Qatar frena el fútbol tras los ataques de Irán
El panorama se volvió aún más incierto luego de que en Qatar se suspendieran todas las actividades deportivas y se postergara la Finalissima prevista para el 27 de marzo. Ese antecedente inevitablemente abrió el interrogante sobre la viabilidad del evento en Baréin. Un eventual cierre del espacio aéreo o restricciones en los traslados internacionales podría generar un fuerte impacto logístico, teniendo en cuenta la complejidad operativa que implica el traslado de monoplazas, equipos técnicos y personal.
En paralelo, la crisis regional se profundizó tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que habría dejado alrededor de 200 víctimas fatales y la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Desde entonces, la escalada incluyó bombardeos dirigidos a bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Durante el día de hoy continuaron registrándose explosiones en ciudades estratégicas como Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama.
A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia contundente: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista”, elevando aún más la tensión internacional.
Por ahora, el Gran Premio de Bahréin continúa en el calendario, pero la incertidumbre es creciente. La decisión final dependerá de la evolución del conflicto y de las garantías de seguridad que puedan ofrecer tanto las autoridades locales como los organismos internacionales.