“EN BOCA NO TENÍA LUGAR”: LA HISTORIA DEL GOLEADOR DE LA RESERVA QUE LE DIO LA VICTORIA A GIMNASIA DE MENDOZA

Valentino Simoni necesitó apenas cinco minutos para demostrar sus condiciones goleadoras en Primera División en un momento que Boca lamenta la falta de delanteros por una racha de lesiones. El futbolista de 21 años, que hasta hace poco se destacaba en la Reserva xeneize, debutó en Gimnasia de Mendoza y fue el gran protagonista del triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en el arranque del Torneo Apertura 2026.

La historia tiene un condimento especial: mientras en Boca la falta de delanteros es tema de debate, Simoni, que no encontró lugar en la Primera del Xeneize, se vistió de héroe en su primer partido con el Lobo mendocino.

Apenas arrancó el partido, Julián Ceballos -otro ex Boca, también cedido a préstamo- ejecutó un córner preciso. Simoni se anticipó en el primer palo y metió un cabezazo cruzado imposible para Alan Aguerre. Gol y desahogo para el Lobo, que volvió a gritar en Primera después de más de 40 años.

“La verdad que no lo puedo creer… el gol a los cinco minutos. Y así es el fútbol: no tenía lugar en Boca y vengo acá a poder ayudar y aportar mi granito de arena. Quiero agradecer por el lugar que me están dando y, por suerte, está saliendo todo bien”, soltó Simoni, todavía con la emoción a flor de piel.

El último gol de Gimnasia de Mendoza en la máxima categoría lo había marcado Omar Ricardo Olguín el 11 de abril de 1984. La espera terminó con el cabezazo de un pibe que llegó desde la cantera xeneize.

De promesa en Boca a figura en Mendoza: la historia de Simoni

Simoni llegó a Boca en 2018, cuando ingresó a la pensión en novena división. En la Reserva fue letal: 13 goles y una asistencia en 36 partidos la temporada pasada, máximo artillero del Torneo de Proyección 2025 y campeón de la Copa Proyección del Clausura, donde también marcó en la final ante Gimnasia.

A pesar de sus números, nunca debutó oficialmente en la Primera de Boca. Solo integró el banco de suplentes en dos partidos, pero no sumó minutos. Ahora, cedido a Gimnasia de Mendoza hasta diciembre de 2026 (sin cargo y con opción de compra), encontró el espacio que buscaba.

“Quiero agradecer a Boca por los valores y herramientas que me dio en mi etapa de juvenil”, reconoció el delantero, que también fue campeón de la Copa Intercontinental 2023 y el Trofeo de Campeones frente a Vélez.