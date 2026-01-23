El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso elevar a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, según se estableció en la Resolución 51/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida responde a un pedido expreso del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que interviene en la causa judicial.

En el oficio enviado al Ministerio el 10 de diciembre de 2025, el tribunal solicitó incrementar el monto originalmente fijado en $5 millones, ante el tiempo transcurrido y la falta de información útil obtenida hasta el momento.

Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva señalaron que la actualización se enmarca en lo previsto por la Ley 26.538, que autoriza a modificar el monto de las recompensas según la gravedad del delito, la complejidad del caso y el paso del tiempo desde su ofrecimiento inicial.

Los datos del caso y cómo aportar información

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, alrededor de las 14.20, cuando se encontraba en una zona de monte tras un almuerzo familiar. Según consta en el expediente, el nene había ido a buscar naranjas junto a otros chicos y tres adultos, y desapareció cuando el grupo regresaba a la casa, ubicada a unos 600 metros del lugar.

Al momento de su desaparición, el nene vestía remera negra con letras rosadas que decían “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza.

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El Ministerio aclaró que el pago se realizará preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad judicial sobre el valor de los datos brindados.