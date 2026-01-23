LA FAMILIA DE JEREMÍAS MONZÓN RECLAMA QUE SE INVESTIGUE CÓMO SE FILTRÓ EL VIDEO DEL CRIMEN
El adolescente fue asesinado por tres menores en Santa Fe. El video que está dentro de la causa, comenzó a viralizarse por WhatsApp.
De acuerdo con Telefe Santa Fe, familiares, amigos y agrupaciones sociales organizaron una movilización para reclamar justicia y exigir explicaciones por la filtración. La convocatoria, prevista frente a la cancha de Colón, busca presionar por avances en la investigación y demandar mayor protección para las víctimas y sus familiares.
La familia, a través de su abogado, pidió que la cadena de custodia de pruebas sensibles sea más estricta y que el uso del video quede limitado al proceso judicial. El reclamo se centra en evitar que episodios similares de filtración y exposición pública se repitan en casos que afectan a menores de edad y a víctimas de delitos graves.