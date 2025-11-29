EN ALLANAMIENTO SECUESTRARON PRENDAS DE VESTIR Y DINERO RELACIONADO AL ILÍCITO COMETIDO EN CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hasta el momento hay tres detenidos.

La investigación comenzó con la solicitud de la Policía de Corrientes, en la que pidieron colaboración al Departamento de Investigaciones Complejas de nuestra ciudad, en la que informaban sobre un robo a un domicilio en el que intervinieron varios sujetos, y se llevaron dinero de una casa ubicada por la calle Junín.

Se logró la detención de tres hombres que estarían involucrados, y ayer por la tarde la fiscalía interviniente solicitó un allanamiento en un domicilio ubicado por la calle Dardo Rocha en la Provincia de Corrientes, domicilio de uno de los ya detenidos.

Allí los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad acudieron en colaboración y secuestraron una campera, un pantalón, un par de zapatillas, y la suma de $169.000 pesos. Estos elementos resultaron de vital interés para la causa investigada.

Prosiguen diligencias investigativas.

