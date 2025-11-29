COCAÍNA EN AMBULANCIA: RECHAZARON EXIMICIÓN A ORGANIZADOR DE CAMPEONATOS Y CARRERAS CUADRERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo buscan desde hace diez días. Se realizaron cuatro allanamientos en La Banda, entre ellos una finca.

La Justicia Federal habría desestimado un recurso de eximición para un organizador de campeonatos de fútbol y carreras de caballos de La Banda, considerado proveedor de drogas en el sudeste, dos semanas después de caer preso el chofer de una ambulancia con 2 kilos de cocaína, a la vera de la ruta 34 en Fernández, Robles.

Pese al hermetismo de la investigación, trascendió que se trataría de G.P (apodado, «Tavo» o «Javo»). El hombre era investigado hace más de un año y medio, al incautarse en una estación de servicios una carga de drogas y ser apresadas (condenadas) varias personas.

En la extracción de contenido de celulares, habría irrumpido el nombre de G.P. Así, habría nacido una investigación que lo vinculaba con «El Negro Alvarado», luego con un tal «Marrano», el primero detenido y oriundos de Añatuya.

El procedimiento

Mientras los federales vigilaban los envíos nada sutiles de drogas al sudeste, cayó una ambulancia y dos personas quedaron detenidas: el chofer, «Churito» Suárez y su compañera N.S. Ambos ya fueron indagados y ahora la defensa de «Churito» se apresta a solicitar arresto domiciliario.

En plena requisa, a la vera de la 34, los federales advirtieron el freno y alejamiento de una 4 x 4. Para los hombres de azul, se trataba de «Tavo» o «Javo». Antes de caer la jornada, habrían sido allanadas cuatro propiedades en La Banda, en especial una finca.

Cero perfil bajo, un abogado habría interpuesto una eximición para el presunto huidizo bandeño, pero la Justicia Federal acaba de rechazarla. Por ende, el personaje quedó varado y una sola salida: entregarse, sí o sí, descontándose la vigencia de una orden de detención.

Fuente: El Liberal

