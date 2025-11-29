LOS DEMORARON EN UN CONTROL VEHÍCULAR Y TENÍAN PRODUCTOS SIN AVAL ADUANERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los hombres de 25 y 22 años fueron notificados por infracción al Código Aduanero

Los agentes del Departamento Rural de San Martín realizaban controles vehiculares en la localidad, alrededor de las 18 se emplazaron por la ruta provincial 48 a la altura de Colonia Pastoril Legua 186.

Allí demoraron el paso de una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres, al verificar la parte trasera vieron que tenían varios electrodomésticos. Al solicitarle las documentaciones informaron que no las tenía, además no poseían aval aduanero. Por ello labraron acta de secuestro de 4 aires acondicionados, un horno eléctrico, cocina, cubiertas, un smart tv y otros elementos de bazar.

Se consultó a la Fiscalía en turno y dispuso que los jóvenes sean notificados de su situación legal por infracción al Código Aduanero N° 22415.

