Elecciones legislativas: terminó el escrutinio en la provincia de Buenos Aires y cambiaron los porcentajes

Finalmente, el escrutinio definitivo puso cifras finales a las elecciones legislativas, y como ocurrió en otros distritos, los resultados en la provincia de Buenos Aires mostraron un leve cambio, ratificando que la victoria de La Libertad Avanza (LLA) fue todavía más ajustada.

El resultado ratificó el triunfo de la lista libertaria, encabezada por Diego Santilli, que se impuso con 3.649.988 votos sobre Fuerza Patria, quedando la diferencia en un ajustado margen de 29.354 sufragios.

Con estos resultados, LLA ganó 41,43% (-0,02 respecto del provisorio) por sobre Fuerza Patria, que subió a 41,10% (+0,19). La diferencia se acortó de 46.000 votos a 29.300 votos en el definitivo.

De esta manera, el escrutinio definitivo culminó tras casi una semana de trabajo ininterrumpido y tuvo una diferencia respecto al recuento provisorio de algo más de 17 mil votos.

La Junta Electoral, compuesta por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y el juez Alejo Ramos Padilla, citó a los apoderados para el jueves, momento en el que se podrán formalizar las protestas.